ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಗೆದ್ದ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾನಿ ಡೆಪ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಜೂನ್ 2: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಜಾನಿ ಡೆಪ್ (Johnny Depp) ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 116 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ) ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲವೆಂದರೆ ಜಾನಿ ಡೆಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಆಂಬರ್ ಹರ್ಡ್ (Amber Heard) ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರೆ, ಜಾನಿ ಡೆಪ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಆಂಬರ್ ಹರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂ) ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಫೇರ್‌ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಗರದ ಕೋರ್ಟ್‌ವೊಂದು ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಮೊದಲಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 58 ವರ್ಷದ ಜಾನಿ ಡೆಪ್ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, "ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ತಂಡ ನನಗೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಜಾನಿ ಡೆಪ್ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದಿಂದಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಜಾನಿ ಡೆಪ್‌ರ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೀಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

