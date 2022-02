Washington

oi-Sunitha B

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 6: ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ದೈತ್ಯ ಚಿನ್ನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಈ ದೈತ್ಯ ಘನ ಚಿನ್ನದ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಂಡು ಜನ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ತೂಕ 186 ಕೆ.ಜಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ದೈತ್ಯ ಘನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಘನದ ಮೌಲ್ಯ 11.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 87 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ತಂಡವೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ.

English summary

Central Park in New York City, USA is very famous among the people and a large number of people come every day for a walk in Central Park. on Thursday, visitors to Central Park were surprised when they saw a giant gold cube kept under mysterious circumstances in the park.