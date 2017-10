Vijayapura

Gururaj

English summary

Vijayapura Gandi Chowka police constable was attacked by mob on October 23, 2017 when constable Basavaraj demand for bribe. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಕೇಳಿದ ಪೇದೆಗೆ ಧರ್ಮದೇಟು!