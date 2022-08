ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಪರಾಕ್ರಮ: ಬಿಜ್ಜಳ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ

Vijayapura

oi-Rajesha MB

ವಿಜಯಪುರ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 4: ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಿ ಕೋಟೆ ಸಮೀಪ ಡೋಣಿ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಡೋಣಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ನದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಮೀನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿನ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಂಗಾಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ನಷ್ಟ

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಡೋಣಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ತಿಕೋಟಾ, ಬಬಲೇಶ್ವರ, ಬಾಗೇವಾಡಿ, ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಡೋಣಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಇದರರಿಂದ ಕೆಲವು ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ರೈತರು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Doni river is full flowing after continuous rainfall across the vijayapura district. Bijjala Barrage Submergence and agricultural lands are waterlogged in many areas of the district.