ರೈಗೆ ಕಾರಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ : ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ

Udupi

ಕಿರಣ್ ಶಿರ್ಸಿಕರ್, ಮಂಗಳೂರು

English summary

Social media is abuzz with protest against Prakash Rai for venting ire against Narendra Modi. Pro Hindu people say Dr.Shivaram Karanth Award should not be given to multi lingual Kannada actor Prakash Rai.