Thiruvananthapuram

oi-Punith BU

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಮೇ 25: ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ವಿಸ್ಮಯಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 12.55 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಸ್ಮಯಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಮತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಅಪರಾಧದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಮತ್ತು 50,000 ರೂ. ದಂಡ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 6 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 10 ಲಕ್ಷ ದಂಡ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅಪರಾಧದಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಹಾಗೂ 5 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಕಿರಣ್ ಒಟ್ಟು 25 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲುವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅವನು 10 ವರ್ಷ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 12.55 ಲಕ್ಷ ವಿಸ್ಮಯಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

S Kiran Kumar who was on Monday convicted for driving his wife Vismaya to suicide after dowry harassment and domestic abuse, has been sentenced to 10 years imprisonment and a fine of Rs 12.55 lakh.