ಕೇರಳ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ತಿರುವನಂತಪುರ, ಜುಲೈ 12: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ (ಎಐಸಿಸಿ) ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೇರಳ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ (ಕೆಪಿಸಿಸಿ) ರಚನೆಯಾಗಲಿರುವ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 73 ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ 45 ಹೊಸ ಮುಖಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಐಸಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದೊಂದಿಗೆ 280 ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಕನಿಷ್ಠ 104 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಸುಧಾಕರನ್ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ. ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸೋಮವಾರ ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಒಮ್ಮತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು.

ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ; ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ನಂತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಸುಧಾಕರನ್ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. 280 ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಚುನಾವಣಾ ಕಾಲೇಜು ಆಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂ. ಎಂ. ಹಾಸನ್‌ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ನಿಧನರಾದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದ ಇತರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತು, ಬಣ ಪರಿಗಣನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಸೋಮವಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಮುಖಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವು ಹಿರಿಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಗಾಢವಾದ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇಂತಹ 27 ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ ಆಗುವ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ. ಯು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಕೆ. ಜಯಂತ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು.

