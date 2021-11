'ವಯಸ್ಸಿಗಿಲ್ಲ ತಡೆಗೋಡೆ': 100 ರಲ್ಲಿ 84 ಅಂಕ ಪಡೆದ 104 ವರ್ಷದ ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮ

Thiruvananthapuram

oi-Mayuri N

ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ನವೆಂಬರ್‌ 15: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ದರೆ, ಏನನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಕೇರಳದ 104 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ಬರೀ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕೇರಳದ ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೂರರಲ್ಲಿ 89 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ 104 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಉತ್ತಮ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇರಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ವಸುದೇವನ್‌ ಶಿವಕುಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಜ್ಞಾನದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೇರಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಈಗ ಐಐಎಂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್: ಕಾಸರಗೋಡಿನ ರಂಜಿತ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ

"ಕೊಟ್ಟಾಯಂನ 104 ವರ್ಷದ ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 100 ರಲ್ಲಿ 89 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಕಲಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಕೇರಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ವಸುದೇವನ್‌ ಶಿವಕುಟ್ಟಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಯಂನ ಅಯರ್‌ಕುನ್ನಮ್‌ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 104 ವರ್ಷದ ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ಕೂಡಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದವರೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರೇರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಸಕ್ತಿ ಪಡೆದ 104 ವರ್ಷದ ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರೇರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ಓದುವುದು ಹಾಗೂ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ಬಳಿಕ ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

104-year-old Kuttiyamma from Kottayam has scored 89/100 in the Kerala State Literacy Mission’s test. Age is no barrier to enter the world of knowledge. With utmost respect and love, I wish Kuttiyamma and all other new learners the best. #Literacy pic.twitter.com/pB5Fj9LYd9