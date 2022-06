ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ: ಹತ್ಯೆಯಾದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು

Srinagar

oi-Punith BU

ಶ್ರೀನಗರ, ಜೂ. 1: ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ36 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮೃತದೇಹವು ಸಾಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಪ್ವಾಲ್‌ ಪ್ರದೇಶದ ನಂಕೆಚಕ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯವರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯದ ಭಾವನೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.

ಈ ಆತಂಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆಘಾತದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕುಲ್ಗಾಮ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಪಾಲ್‌ ಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸರಣಿ ದಾಳಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೃತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಾಲಾ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ ಸುರೀಂದರ್ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳಿದರು.

A 36-year-old teacher was killed in Kashmir after her dead body came to her aunt's house in Nankhek village in Supwal area of ​​Samba district.