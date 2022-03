CRPF ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾದ ಬುರ್ಖಾಧಾರಿ ಮಹಿಳೆ

Srinagar

oi-Sunitha B

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೋಪೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಪಡೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೊದಲು ಅವಳು ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದ ನಂತರ ಅವಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.

ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಾರಿಹೋಕರು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಬಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಸೋಪೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಚೌಕ್‌ಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ) ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದು, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದಾಳಿಕೋರನು ಓವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕರ್ (OGW) ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Burqa clad woman had hurled a petrol bomb toward security personnel at the CRPF camp. A policeman and a CRPF personnel were injured in the attack. Know more.