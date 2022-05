ನಿರೂಪಕಿ ಅಮ್ರೀನ್‌ ಕೊಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹತ್ಯೆ

Srinagar

oi-Punith BU

ಶ್ರೀನಗರ, ಮೇ 27: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮಹಿಳಾ ನಿರೂಪಕಿಯ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವಂತಿಪೋರಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಗನ್‌ಹಂಜಿಪೋರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬುದ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿ ಅಮ್ರೀನ್ ಭಟ್ ಕೊಂದ ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಕಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ತಮಿಳು ಶಾಶ್ವತ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಶಾಹಿದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಭಟ್, ಹಫ್ರೂ ಚದೂರ ಬುಡ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಹಾನ್ ಹಬೀಬ್, ಹಕ್ರಿಪೋರಾ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಇಟಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಿಎಂಡಿಆರ್ ಲತೀಫ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ 1 ಎಕೆ 56 ರೈಫಲ್, 4 ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಜಿಪಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಲಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ವಂಶ ರಾಜಕೀಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸಮಯ'- ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

Both killed newly joined local #terrorists identified as Shahid Mushtaq Bhat R/O Hafroo Chadoora #Budgam & Farhan Habib R/O Hakripora #Pulwama . They had #killed TV artist on the instruction of LeT Cmdr Lateef. 01 AK 56 rifle, 4 magazines and a pistol recovered: IGP Kashmir https://t.co/VeoHZRkdEO

English summary

Four Lashkar-e-Toiba terrorists were killed in two separate encounters in Jammu and Kashmir's Pulwama and Srinagar districts, including two involved in the killing of a TV female narrator amrin bhat