Breaking: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 3.9 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ

ಶ್ರೀನಗರ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 23: ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕತ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 3.9 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್‌ಸಿಎಸ್) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 2:20ಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಆಳವು ನೆಲದಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ. ಇತ್ತು ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪನ ತೀವ್ರತೆಯು 3.9 ಇತ್ತು. ಭೂಕಂಪವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ 02:20:32ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಲ್ಯಾಟ್: 33.07 ಮತ್ತು ಉದ್ದ: 75.58, ಆಳ: 10 ಕಿಮೀ, ಸ್ಥಳ: 61ಕಿಮೀ ಇ ಕತ್ರಾ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ 22ರ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್‌ನ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 4.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್‌ಸಿಎಸ್) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು.

ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 2:01ಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಆಳವು ನೆಲದಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಎಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎನ್‌ಸಿಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ 02:01:49 ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಲ್ಯಾಟ್: 29.38 ಆಗಿದೆ. ಉದ್ದ: 71.45, ಆಳ: 10 ಕಿಮೀ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಳ: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್‌ನ 236 ಕಿಮೀ (ಎನ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 5.2 ರ ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವು ಲಕ್ನೋದ ಉತ್ತರ- ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ನಸುಕಿನ 1.12ಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಆಳವು ನೆಲದಿಂದ 82 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿತ್ತು. ಭೂಕಂಪದ ಆಳವು ನೆಲದಿಂದ 82 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಎಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ 20-08-2022 ರಂದು 5.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ 01:12:47 ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ, ಲ್ಯಾಟ್ 28.07 ಮತ್ತು ಉದ್ದ 81.25, ಆಳ 82 ಕಿಮೀ, ಸ್ಥಳ 139 ಕಿಮೀ ಎನ್‌ಎನ್‌ಇ ಲಕ್ನೋ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು.

English summary

The National Center for Seismology (NCS) reported that an earthquake measuring 3.9 on the Richter scale occurred in the Katra region of Jammu and Kashmir in the early hours of Monday morning.