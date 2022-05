ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ: ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಖ್ಯಾತ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೂಸಾ ಯಮಕ್ ಮೃತ

Sports

oi-Minuddin Nadaf

ಬರ್ಲಿನ್‌, ಮೇ 20: ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಂದು ಕರಾಳ ದಿನ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಖ್ಯಾತ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೂಸಾ ಯಮಕ್(38) ನೇರ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಕ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದು ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಜರ್ಮನಿಯ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೂಸಾ ಯಮಕ್ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಮೂಸಾ ಯಮಕ್ ತೀರಿಕೊಂಡದ್ದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಹೊಡೆತದಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ. ಈಗ ಮೂಸಾ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೇ 14ರಂದು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಮೂಸಾ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೂಸಾ ಯಮಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಕೌಟ್ ಮೂಲಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

Devastating Moment Champion Boxer Collapses and Dies from Heart Attack (Warning: Distressing Video)



Undefeated Turkish-German boxer Musa Yamak collapsed as he tried to come out for the 3rd round of his 9th professional bout near Munich, Germany. pic.twitter.com/RSzeDO6s9J