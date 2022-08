Sports

ಮುಂಬೈ, ಆಗಸ್ಟ್ 26: ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಂಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಮನ್ ರಹೇಜಾ ಉತ್ತೇಜಿತ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ (LLC) ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು-ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.

"ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಎರಡು ಅಪ್ರತಿಮ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವೇಕ್ ಖುಶಾಲಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಮಾಲಿಕರಾಗಿರುವ ಅವರು ಲೀಗ್‌ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಿಎಂಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಗುಂಪು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಜಿಎಂಆರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗುಂಪುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುಎಇ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಜಿಎಂಆರ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಖೋ ಖೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಂಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿವೆ.

