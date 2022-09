Sports

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6: ಮಿಸ್ಟರ್ ಐಪಿಎಲ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾಹೀರುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇರಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ 18 ಟೆಸ್ಟ್, 226 ಓಡಿಐ, 78 ಟಿ20ಐ, 109 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 2008ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ 2015ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. 2018ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠರೆನಿಸಿದ್ದ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದು 2018ರಲ್ಲಿ. ಧೋನಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾಗಲೇ ರೈನಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ರಣಜಿ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾಡಬಹುದು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ 35 ವರ್ಷದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 2-3 ವರ್ಷ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಕೇವಲ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

