ಪ್ಯಾರಿಸ್‌,ಜೂನ್ 25: ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ತೊರೆದು ವರ್ಷ ಉರುಳಿದೆ. ಮೆಸ್ಸಿ 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾರ್ಸಿಲೋನ ಪರವೇ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಲ್ಲದ ಕ್ಲಬ್‌ ಊಹಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಲಬ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡದೇ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಾರ್ಸಿಲೋನ ತೊರೆದಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ಪಿಎಸ್‌ಜಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

7 ಬಾರಿಯ ಬಲೋನ್‌ ಡಿ'ಆರ್ ವಿನ್ನರ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಿಎಸ್‌ಜಿ ಜೊತೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕ್ಲಬ್‌ ಸುಮಾರು 35 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂರೋ( ಸುಮಾರು 305 ಕೋಟಿ ರೂ) ವ್ಯಯಿಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್‌ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ದೈತ್ಯ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಕ್ಲಬ್‌ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 700 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಯೂರೋ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೊತ್ತ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Paris Saint-Germain have generated revenue close to 700 million euros since the arrival of the argentina legend Lionel Messi. Before paris club have never generated so much revenue in just one season, said Director of sponsorship at the club Marc Armstrong.