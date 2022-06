ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಗುರು: 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 105ರ ಅಜ್ಜಿ

Sports

oi-Sunitha B

ವಡೋದರಾ ಜೂ. 24: ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ನಡೆಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓಪನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ 105 ವರ್ಷದ ರಂಬಾಯಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 100 ಮೀಟರ್‌ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ 45.40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ರಂಬಾಯಿ 100 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರ ಓಟದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಓಟವನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಮುಗಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 74 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ 101 ವರ್ಷದ ಮಾನ್ ಕೌರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಂಬಾಯಿ ಮುರಿದರು. 45.40 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮೀ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಹರಿಯಾಣದ ರಂಬಾಯಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಓಟದ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 5 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬದ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ರಾಂಬಾಯಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

This is incredible ! 105 years old Super Grandma sprints new 100m record at National Open Masters Athletics Championship. #Rambai ran alone as there was no competitor above 85.#Vadodara #yogaday2022 #YogaForHumanity pic.twitter.com/VC0jKj14qg