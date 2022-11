Sports

4 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2022ರ ಅವೃತ್ತಿಯು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 20ರಿಂದ ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 18ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಬಾರಿಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕತಾರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಅದ್ಭುತವಾದ 6,000-ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಗಳ ಫ್ಯಾನ್ ವಿಲೇಜ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

6,000 ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ವಿಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫ್ಯಾನ್ ವಿಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 12,000 ಜನರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗಳು ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬೆಡ್, ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಶವರ್, ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಫ್ಯಾನ್ ವಿಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೃತಕ ಹುಲ್ಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಸಾಮಾನು ಕೊಳ್ಳಲು ಮಳಿಗೆ, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೋಫಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆನಂದಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 20ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಒಟ್ಟು 29 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 64 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು,ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕತಾರ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕತಾರ್ ತನ್ನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 6,000 ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫ್ಯಾನ್ ವಿಲೇಜ್ (6,000-ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫ್ಯಾನ್ ವಿಲೇಜ್) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ವಿಲೇಜ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸಿಸಬಹುದು. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕತಾರ್‌ನ ಒಟ್ಟು 8 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 32 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 60 ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಮಾನಿ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

English summary

The FIFA World Cup 2022 is all set to start from November 20 and ahead of the global tournament, Qatar has unveiled a 6,000 cabin fan village in an isolated lot near the airports.