FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್: ಟಾಪ್ 5 ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ತಂಡಗಳಿವು

oi-Minuddin Nadaf

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಆಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌-2022ರ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನವೆಂಬರ್ 20ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 20ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಫಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ದಾಖಲೆಯ 5 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲೂ ಈ ತಂಡವು ಇದೇ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ತಂಡಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಫೀಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2022ಗಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್

English summary

Now that the World Cup of 2022 is just two weeks away, let's see which national football team has the best-attacking arsenal available to them.