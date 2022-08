ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮಾಡಿದ ಈ ಮೂರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಆಗಲ್ವಾ?

Sports

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಐಪಿಎಲ್‌ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ನಡುವೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಡುವೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಪರಸ್ಪರ ಕಾಲೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಮೂರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ.

