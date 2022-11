Sports

oi-Minuddin Nadaf

ಕತಾರ್‌, ನವೆಂಬರ್ 16: ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕತಾರ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್-2022 ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ನ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿ ಇದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಫಿಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2022ರ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಫೈನಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 6 ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬೆಂಬಲಿಗರಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್- ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು?

ಲೈವ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

English summary

FIFA World Cup 2022 is going to be held in Qatar from 20 November to 18 December. In one of the world’s most popular tournaments, big names will spread their wings. There will be a battle to get the trophy among 32 teams.