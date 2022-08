100ನೇ ಟಿ20: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಹಿಡಿದು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

Sports

oi-Naveenkumar N

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 100ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಎನ್ನುವುದೇ ವಿಶೇಷ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಆರ್ ಎಫ್‌ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಝಾರ್ಡ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಟ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 22,000 ರುಪಾಯಿ. ಸದ್ಯ ಈ ಬ್ಯಾಟ್‌ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಫಾರ್ಮ್‌ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

India open their Asia Cup campaign against arch-rivals Pakistan, and the match will be a special occasion for Kohli. Virat Kohli will feature in the 100th T20I match of his career, Kohli will get to play with a special bat that has been custom-made for him. MRF will sponsor the special bat of 'Gold Wizard' quality for Kohli's Asia Cup campaign.