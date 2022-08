ಸೋನಾಲಿ ಫೋಗಟ್ ಶವಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಗುರುತು: ಇಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕರ ಬಂಧನ

Ranchi

oi-Sunitha B

ರಾಂಚಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 26: ಹರ್ಯಾಣ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಸೋನಾಲಿ ಫೋಗಟ್ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ "ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟುಗಳು" ಇವೆ ಎಂದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋಗಟ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರು ಸುಧೀರ್ ಸಗ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ವಾಸಿ. ಫೋಗಟ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ರಿಂಕು ಧಾಕಾ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಅಂಜುನಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಫೋಗಟ್ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಸಗ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಪೋಗಟ್ ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಗ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಸಿ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Goa police on Thursday arrested two of Haryana BJP leader Sonali Phogat's aides for their alleged involvement in her murder after a post-mortem revealed that she had "multiple blunt force injuries" on her body.