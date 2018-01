ಡಿಕೆಶಿ- ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಬೈಯ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಛೀ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜನ

Ramanagara

ರಾಮನಗರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

By: ರಾಮನಗರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Chenpatna's Kasthuri Karnataka Janapara Vedike members protest against minister DK Shivakumar and MLA CP Yogeshwar for irresponsible political statements.