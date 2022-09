600 ರೂ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಕಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆ, ಆಭರಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಖದೀಮರ ಬಂಧನ

Ramanagara

ರಾಮನಗರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ತಾನು ನೀಡಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆಯ 600 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ ಕಾರಣ ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಬರ್ಭರವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೋಲಿಸರು ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ 600 ರೂ ಸಾಲದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೆಂಪಮ್ಮ (45) ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಆಕೆಯ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ದೋಜಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಓರ್ವ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 600ರೂ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೇ ಮಹಿಳೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಯುವಕರು ಜೈಲು ಪಾಲಾದರೆ, ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಆರೋಪಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೆಂಪಮ್ಮ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.

ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚ್ಚಲು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಪಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಂಪಮ್ಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾಗಿ ದೊರೆತ ಪ್ರಕರಣ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೋಲಿಸರು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಡಮುರಿಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

