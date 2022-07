ರಾಯಚೂರು: ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಂದಲೇ ಅಕ್ರಮ?

Raichur

oi-Umapathi Ramoji

ರಾಯಚೂರು, ಜುಲೈ, 28 : ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರೋಗಿಗಳ ಬೆಡ್‌ಗಳವರೆಗೂ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಸಾಯಿ ಖಾನೆಯಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನೆಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಮ್ಸ್‌ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ ದಂಧೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಔ‍ಧಿಗಳನ್ನು ರೀಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಔ‍ಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್‌ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ವೈದ್ಯೂ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಅಪಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನರಳಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

