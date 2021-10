Pune

oi-Gururaj S

ಪುಣೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 06; ಪುಣೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಿಂದ 29ರ ತನಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರನ್‌ ವೇ ಕೆಲಸಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ರನ್ ವೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಾಯುಪಡೆಯ ಸೂಚನೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಣೆಯ ಲೋಹೆಗಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಸಹ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರನ್ ವೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಾಯುಪಡೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.

This is to inform all passengers that as per information received from Indian Air Force (IAF), due to runway resurfacing works, all flights from #PuneAirport will not operate for 14 days from 16 October 2021 to 29 October 2021.@AAI_Official @aairedwr @Pib_MoCA @DGCAIndia