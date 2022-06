ವಿಡಿಯೋ: ಗಾಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಾನಾಗೇ ಬಂದ ಕೋತಿ

Patna

oi-Sunitha B

ಪಾಟ್ನಾ ಜೂನ್ 10: ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ವೈದ್ಯರ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗೆ ಧಾವಿಸುವುದು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗೆ ದಾವಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಚಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರದ ಕೋತಿಯೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಕೋತಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಚೇಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ವೈದ್ಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನ ಕರಗುವ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಮಂಗವು ವೈದ್ಯರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದೆ. ಅದರ ಮಗು ಅದರ ಎದೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮುಲಾಮುಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರು ಅದರ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

English summary

A doctor was surprised to see a monkey turning up at his chamber with its baby to receive treatment. Video of the heart-warming moment has now created a buzz online.