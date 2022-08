ಸೋನಿಯಾ, ತೇಜಸ್ವಿ ಭೇಟಿ: ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌?

Patna

oi-Punith BU

ಪಾಟ್ನಾ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 13: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಹಾಗೂ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ನೂತನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್‌ನ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಸೋನಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಲ್ವರು ಸಚಿವರನ್ನು ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್‌ಜೆಡಿ, ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಕೋಟಾದಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ: ಡಿಸಿಎಂ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್

ಬಿಹಾರದ ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಭಕ್ತ ಚರಣ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಸಿಪಿಎಂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಯೆಚೂರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಪಿಐ ಸಹವರ್ತಿ ಡಿ ರಾಜಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆರ್‌ಜೆಡಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಡಿಎಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ಅವರ ಕ್ರಮವು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Bihar's new Deputy Chief Minister Tejaswi Yadav, who visited Delhi for the first time after the change of power in Bihar, met Congress president Sonia Gandhi and leaders of the Left parties.