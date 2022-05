Patna

oi-Punith BU

ಬಿಹಾರ, ಮೇ 30: ಜನತಾ ದಳ (ಯುನೈಟೆಡ್) ಬಿಹಾರದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖೀರೋ ಮಹ್ತೋ ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹೊರತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಭಾನುವಾರ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜುಲೈ 2021ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಜನತಾ ದಳದಲ್ಲಿ (ಯುನೈಟೆಡ್) ಸಾಕಷ್ಟು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು.

ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಾದ ಗಲಾಂ ನಬಿ, ಆನಂದ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಸಿಗದ ಅವಕಾಶ

2019 ರಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಕ್ಷವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಜೆಡಿಯು ಬಿಹಾರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಆಗ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಅವರು ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರಾಶೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಂಗ್, ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಜಗ್ಗೇಶ್: ನಟನ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳು

ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಜೆಡಿಯು ನಿರ್ಧಾರವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 2014ರ ನಂತರದ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 1995ರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಎರಡು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಕ್ಷೀಣವಾದ ಹಂತದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಜಾತಿ ಗಣತಿಗಾಗಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ವಿಭಜಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ, ಅದು ತನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಿಂದುತ್ವದ ಮತವನ್ನು ಜಾತಿಯ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

ಜೆಡಿಯು ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿಯು ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. "ನಾವು ಸಹಿಷ್ಣುರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅವಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜೆಡಿ (ಯು) ಸಂಸದರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

(ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)

English summary

Janata Dal (United) has announced the candidacy of its Jharkhand state unit president Khero Mahto for the only seat expected to win the recent round of Rajya Sabha elections.