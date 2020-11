"ಪಂಚತಾರಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದಂತಲ್ಲ ನೆಲದ ವಾಸ್ತವ ಅರಿಯುವುದು"

Patna

oi-Rajashekhar Myageri

ಪಾಟ್ನಾ, ನವೆಂಬರ್.03: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ಲೋಕಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಮಾವ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರ್ಸಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ಮಂಗಳವಾರ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಛಪ್ರಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದರು.

ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಿಹಾರ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಉತ್ತಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ ಜೆಡಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಿಡಿಮಿಡಿ:

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭರಪೂರ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಾಗಿ ಆರ್ ಜೆಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ ಜೆಡಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

