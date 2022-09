ಬಿಹಾರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗೆ ಥಳಿಸಿದ ಎಡಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ

Patna

oi-Sunitha B

ಪಾಟ್ನಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಥಳಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಾಟ್ನಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ಎಡಿಎಂ) ಕೆಕೆ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಪಾಟ್ನಾ ಡಿಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಅವರು ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ಡಿಎಂ) ಡಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಜಂಟಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈಗ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ (ಜಿಎಡಿ) ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (CTET) ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ (BTET) ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಎಡಿಎಂ ಕೆಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಅನಿಸುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಲಾಠಿಯಿಂದ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಥಳಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

Patna Additional District Magistrate (ADM) KK Singh has submitted an inquiry report to the government for allegedly beating up a teacher job aspirant during a protest last month. The government is thinking of action against the ADM who beat up the aspirant.