Video: ಮಂಚದ ಸಮೇತ ವೃದ್ಧನನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಕರೆತಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು!

Patna

oi-Rajashekhar Myageri

ಪಾಟ್ನಾ, ನವೆಂಬರ್.07: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 78 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚುರುಕಿನ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ನಡೆದಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೆಗಲು ನೀಡಿತ್ತಾರೆ. ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧನನ್ನು ಮಂಚದ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಕರೆದು ತಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಕಟಿಹಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

