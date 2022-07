ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಗೋವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ಲೋಬೋ

Panaji

oi-Punith BU

ಪಣಜಿ,ಜು.12: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಗೋವಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡಿರುವ ಮೈಕೆಲ್ ಲೋಬೋ ಸೋಮವಾರ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆ ಮೈಕೆಲ್ ಲೋಬೋ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದಿರುವುದು ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗೋವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಪ

ಮುಕುಲ್ ವಾಸ್ನಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿ ಸಿಎಲ್‌ಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದಿರುವುದು ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೈಕೆಲ್ ಲೋಬೊ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಗೋವಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ 11 ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ ಸಂಕಲ್ಪ್ ಅಮೋನ್ಕರ್ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಲ್‌ಪಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಎಂದು ಗೋವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಮಿತ್ ಪಾಟ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲು 40 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಆಫರ್: ಗೋವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ

English summary

Michael Lobo, who was sacked as the leader of the opposition in Goa over allegations of conspiring with the BJP against the Congress, on Monday denied having an alliance with the ruling Bharatiya Janata Party.