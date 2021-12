ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್: ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಉತ್ತುಂಗ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26: ದಿನೇ ದಿನೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರವೂ ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ರಾಜಧಾನಿಯ AQI 430 ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೆಹಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಮಂಜು ದೆಹಲಿಯ ಜನರ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕ ಶೀತದಿಂದಾಗಿ ವಾತಾವರಣದ ಗಡಿ ಪದರವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲಘು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ IMD ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ತಾಪಮಾನ ಉಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆಯಾದರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ IMD ಹೇಳಿದೆ. ಇಂದು ದೆಹಲಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 8 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Delhi's air quality remained very poor on Sunday as well and pollution was at peak levels. Even today the AQI of Rajdhani is 430 which comes in the very poor category.