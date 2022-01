ಕೊಮೊರ್ಬಿಡಿಟಿಗಳಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ ಜನವರಿ 11: ಹೊಸ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರದಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯುವ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕದ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ನ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 31 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತ ಮಕ್ಕಳು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೊಮೊರ್ಬಿಡಿಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಬಾಲ್ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್ -19 ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಯಾವುದೇ ಮಗು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತ್ವರಿತ ಚೇತರಿಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನೇ ತರಂಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಧುಕರ್ ರೇನ್‌ಬೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ (ಲ್ಯಾರಿಂಗೊ-ಟ್ರಾಕಿಯೊ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್) ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಳವಾದ ನೆಬ್ಯುಲೈಸೇಶನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರು 3-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಒಪಿಡಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಧುಕರ್ ರೇನ್‌ಬೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವಿಸ್ಟ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿಂಘಾ ಹೇಳಿದರು. ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಧುಕರ್ ರೇನ್‌ಬೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ. ಧೀರೇನ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "11 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಗೋಚರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಹಜ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ".

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ವರ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ವಾಂತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ OPD ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಶವಂತಪುರದ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಸುಪ್ರಜಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ 15 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೋವಿಡ್ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 15 ಒಪಿಡಿ ರೋಗಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ದೇಹನೋವು, ನೋಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಟಲು, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೋಂಕಿನ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಸ್ವಯಂ-ಔಷಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ನೊಂದಿಗೆ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ Omicron ರೂಪಾಂತರವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಈ ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣ 100,000 ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಶೇ.4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತೆಯೇ, ಅಮೆರಿಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಕೋವಿಡ್ -19 ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕರು ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಡೇಟಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಛಾಗಿದೆ.

