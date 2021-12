New Delhi

ನವದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13: ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ವಿರೋಧ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಘಿದ್ದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರು 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ(ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ) ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿಮೋಚನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಪಾಲಕರ ಅಧಿಕಾರ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಪುರುಷನನ್ನು ಅವನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕಿರಿಯರಿಂದ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ತ ತಲೆ ಬರಹ ನೀಡಿ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ..1) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಶಿಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? 2)ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕುಸಿದಿದೆ 3)ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಸೇವಕರ ಸ್ಥಾನ 4) ಮಗುವಿನ ಸೈಕಾಲಜಿ.

ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ "ಸ್ತ್ರೀದ್ವೇಷ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಶಿಸ್ತು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇದನ್ನು ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಅಸಂಬದ್ಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ವಿಮುಖ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ CBSE ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕಾಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Unbelievable! Are we really teaching children this drivel?



Clearly the BJP Government endorses these retrograde views on women, why else would they feature in the CBSE curriculum? @cbseindia29 @narendramodi?? pic.twitter.com/5NZyPUzWxz