ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ: ಸುಧಾರಿಸಿದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾರವೂ ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ತೀರಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ AQI 387 ಇದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಶೀತ ಅಲೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

Delhi's air quality remained very poor even on Thursday. Even today the AQI of Rajdhani is 387, which comes in the very poor category.