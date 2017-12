ಮೆಟ್ರೋ ಮೆಜೆಂತಾ ಲೈನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪಿಎಂ vs ಸಿಎಂ

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರದಂದು ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನ ಮೆಜೆಂತಾ ಲೈನ್‌‌ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್‌‌ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ನೋಯ್ಡಾದ ಬಟಾನಿಕಲ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌‌ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಕಲ್ಕಾಜಿ ಮಂದಿರದ ತನಕ ಇರುವ ಮೆಜೆಂತಾ ಲೈನ್‌‌ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.



This new line of the Delhi Metro is yet another example of how we are modernising urban transportation. I will also travel on the Metro tomorrow. This year I have had the opportunity to inaugurate and travel in the Kochi as well as Hyderabad Metro. https://t.co/E41dHn1y68