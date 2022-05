ನವದೆಹಲಿ: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 7,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ

New Delhi

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಮೇ 21: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದ ಮಧ್ಯೆ, ದೆಹಲಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ಉತ್ತರದತ್ತ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬಾಂಬೆ ಸಬರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ (ಬಿಎಸ್‌ಇಎಸ್) ಶುಕ್ರವಾರ (ಮೇ 20) ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಕೂಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:24 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ನಗರದ ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ಋತುವಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ 7070 MW ಅನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಕಾಮ್‌ನ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕೂಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ (ACಗಳು + ಕೂಲರ್‌ಗಳು + ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು) ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದೆ.

English summary

Amid increasing temperatures in the national capital, Delhi's power demand continues a northwards climb, creating new records. Bombay Suburban Electric Supply (BSES) on Friday (May 20) attributed cooling load as the reason behind an increase in the power demand.