ಎಂಡಿಎಚ್ ಮಸಾಲದ ಮಾಲೀಕ King of Spices ಇನ್ನಿಲ್ಲ

New Delhi

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ.3: ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಸಾಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಡಿಎಚ್ ಮಸಾಲದ ಮಾಲೀಕ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಗುಲಾಟಿ ಅವರು ಗುರುವಾರದಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎಮ್‌ಡಿಹೆಚ್‌ ಮಸಾಲೆ ಕಂಪನಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಧರಮ್‌ಪಾಲ್‌ ಗುಲಾಟಿ ನಿಧನ

98 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಲಾಟಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಮಾತಾ ಚನ್ನನ್ ದೇವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

India's most inspiring entrepreneur,

MDH owner Dharm Pal Mahashay passed away this morning.

I have never met such an inspiring and lively soul. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/SOdiqFyJvX