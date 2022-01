ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಘು ಮಳೆ: ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ: ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

New Delhi

oi-Sunitha B

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 22: ಇಂದು (ಶನಿವಾರ 22 ಜನವರಿ) ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ NCR ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಘು ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಭಾನುವಾರವೂ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯು ಭಾನುವಾರ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆಯ ತಣ್ಣನೆಯ ಹನಿಗಳಿಂದ ಚಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟ ಗತಲುಪಿದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

English summary

Today (Saturday 22 January) morning has started with rain in Delhi NCR. Light rain continues in Delhi since 4 o'clock. Meanwhile, there is a possibility of increasing cold in Delhi and it may rain on Sunday as well.