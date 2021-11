ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ಕಿವಿಯ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

New Delhi

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 16: ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮುದ್ದಾದ ಪುಟ್ಟದಾದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಆಟ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಿಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಲು ಆಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮುದ್ದು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುವುದೆಂದರೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸುಂದರ ಗೆಳೆತನ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇದೇ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೆಕ್ಕು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಿವಿಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Many things are very rare in this world, seeing which one is surprised. One such unique cat is in a lot of discussion on social media these days.