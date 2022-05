New Delhi

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಮೇ 23: ಮಂಗಳವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿರುವ ಹೊಸ 150 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇ-ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಗಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಡಿಟಿಸಿ) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 1,500 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾಳೆಯಿಂದ 150 ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯವರಿಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಹ್ಲೋಟ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಓಕೆ: ಖಜಾನೆಗೆ ಹೊಗೆ

ಗಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ, "ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು 100% ಬಸ್ಸುಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. DTC ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ TheGrandChallenge ನ ಭಾಗವಾಗಿ 1500 ಇ-ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ CESL RFP ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿರುವ ದೆಹಲಿ 1 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Delhiites will be able to travel free of cost for three days in the new 150 electric buses which are to be flagged off by CM Arvind Kejriwal in the national capital on Tuesday, the Delhi government announced on Monday.