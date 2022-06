New Delhi

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 7: ಮಂಗಳವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಘಟನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಒಳಗಿನ ಯುಕೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9.10 ಗಂಟೆಗೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತು. ನಂತರ ಐದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೇವೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ದೆಹಲಿ ಬಳಿಯ ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಗೋಡೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ

"ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೆಸ್ಟ್‌ನ ಸೀಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅತುಲ್ ಗಾರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಚೇರಿಯ ಫೈಲ್‌ಗಳು, ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಸಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂದಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. "ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.05 ರ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಂದಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

(ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)

English summary

A fire department official said the fire was found in a bank on the Supreme Court premises, with no casualties or injuries reported.