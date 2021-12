ದೆಹಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ: ಶೇ.50 ಕಛೇರಿ ಮಿತಿ, ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ 20 ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 28: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ರೂಪಾಂತರಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪರವಾನಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಬೆಸ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಮ ಅಂಕಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಉಲ್ಬಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ, ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಅಲರ್ಟ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ -

* ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

* ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು 50% ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

* ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

* 20 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಿತಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

* ಮಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೆಸ-ಸಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿತರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.

* ವಸತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬೆಸ-ಸಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

* ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

* ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ.

* ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

* ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

* ಸಲೂನ್‌ಗಳು, ಕ್ಷೌರಿಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ಪಾಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು.

*ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಹಬ್ಬ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ತೆರೆದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

*ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಸಹ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೂ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 331 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಸೋಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕದಿನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಾಲು 2-3 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 25-30 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು GRAP ಪ್ರಕಾರ, ಹಳದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿದೆ.

