ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದೆಹಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ: SAFAR ಕಳವಳ

New Delhi

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ನವೆಂಬರ್ 4: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR) ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ 526 ರಷ್ಟಿದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಪುಸಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 505ರಷ್ಟು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದು ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಇದಿನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಈಗಾಗಲೇ 'ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ' ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ತಿರುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು SAFAR ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ, ದೆಹಲಿಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಎಕ್ಯೂಐ) 341 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 314 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 24-ಗಂಟೆಗಳ ಸರಾಸರಿ AQI ಮಂಗಳವಾರ 303 ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ 281 ಆಗಿತ್ತು.

ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ- ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು 50 ರ ನಡುವಿನ (AQI) ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು 'ಉತ್ತಮ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 51 ಮತ್ತು 100 ನಡುವಿನ (AQI) ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು 'ತೃಪ್ತಿಕರ' ಎನ್ನಲಾದರೆ, 101 ಮತ್ತು 200 ನಡುವಿನ (AQI) ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು 'ಮಧ್ಯಮ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ 201 ಮತ್ತು 300 'ಕಳಪೆ' ಹಾಗೂ 301 ಮತ್ತು 400 ನಡುವಿನ (AQI) ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು 'ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ' ಮತ್ತು 401- 500 ನಡುವಿನ (AQI) ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು 'ತೀವ್ರ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ ನವೆಂಬರ್ 5 ಮತ್ತು 6 ರಂದು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು 'ತೀವ್ರ' ಆಗಬಹುದು ಎಂದು SAFAR ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವಯ 'ತೀವ್ರ' ವರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗುರುವಾರ (ದೀಪಾವಳಿ) ಶೇಕಡಾ 20 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದಂದು ಶೇಕಡಾ 35 ರಿಂದ 40 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ವಾಯುವ್ಯ ಮಾರುತಗಳು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಸುಡುವಿಕೆಯ ಪಾಲು 42 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು. 2019 ರಲ್ಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ PM2.5 ಮಾಲಿನ್ಯದ 44 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದಾಗಿತ್ತು.

ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಸುಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಬುಧವಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬಹುದು.

ದೆಹಲಿಯ PM2.5 ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಕೋಲು ಸುಡುವಿಕೆಯ ಕೊಡುಗೆಯು 2019 ರಲ್ಲಿ 19 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನದಂದು 32 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕೋಲು ಸುಡುವಿಕೆ, ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗುವ ಹೊಗೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಶೂನ್ಯ ಪಟಾಕಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ PM 2.5 ಸಾಂದ್ರತೆಯು ನವೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 6 ರವರೆಗೆ 'ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ' ವರ್ಗದ ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಆದಾಗ್ಯೂ, 2019 ರ ಪಟಾಕಿ ಲೋಡ್‌ನ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, AQI ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 'ತೀವ್ರ' ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು SAFAR ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು, ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿಯು ಜನವರಿ 1, 2022 ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, 13,000 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ರಮ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 33 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Diwali in Delhi begins on a "hazardous" air-quality mark. Entire NCRs AQI has declined to 'hazardous' category with Noida topping the chart with 526, followed by Delhi's Pusa Road at 505.