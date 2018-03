'ವಿಶ್ವ ಗ್ರಾಹಕರ ದಿನ'ಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 15: ವಿಶ್ವ ಗ್ರಾಹಕ ದಿನ(ಮಾ.15)ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರತಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು' ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ವಿಶ್ವ ಗ್ರಾಹಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಹಕ ಅತಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಸಮೃದ್ಧಿಗೂ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Greetings on World Consumer Rights Day. The consumer plays an important role in the economy.



Government of India is not only focussing on consumer protection but also consumer prosperity. pic.twitter.com/avsAEhtowZ