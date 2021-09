ಬೊಂಬಾಟ್ ಸುದ್ದಿ: 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾದ ಕಟಿಂಗ್ ಕಾರಣ!

New Delhi

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24: ಯುವತಿಯ ತಲೆ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಸಲೂನ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ 2018ರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಐಟಿಸಿ ಮೌರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಲೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಯುವತಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ(NCDRC)ವು ಸೂಚಿಸಿದೆ. NCDRC ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್ ಕೆ ಅಗರವಾಲ್ ಮತ್ತು ಡಾ ಎಸ್ ಎಂ ಕಾಂತಿಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

"ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ," ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?, ಯುವತಿಗೆ ಪರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು?, 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

English summary

ITC Maurya bad haircut: The woman in her complaint said that she underwent severe mental breakdown and trauma due to the negligence of the hairdresser at the ITC Maurya hotel’s salon.