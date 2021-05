New Delhi

oi-Mayuri N

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 25: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ) ಈ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವು 10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯದ ಕಾರಣ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಯಾ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಸುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಲು ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅವಕಾಶವು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಲಾಗದೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ದೊರಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ, ರಾಜನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ

ಆಫ್‌ಲೈನ್ / ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ : "ಶಾಲೆಯು ನಡೆಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಶಾಲೆಯು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಫ್‌ಲೈನ್ / ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ 10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

English summary

CBSE Board Exams 2021: CBSE Allows Schools to Hold Telephonic Assessment for Students Who Could not Attend Any Exams. This can be beneficial for students from low-income backgrounds who do not have access to online education.